EKINOPS : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel au titre de l'exercice 2025

PARIS, le 7 avril 2026 – 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services et aux entreprises, annonce le dépôt de son Document d'enregistrement universel 2025 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 7 avril 2026, sous le numéro de dépôt n°D.26-0223.

Le Document d'enregistrement universel inclut notamment :

Le rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

Le rapport sur la politique de rémunération des mandataires sociaux ;

Le rapport de durabilité ;

Le descriptif du programme de rachat d'actions ;

Les différents rapports de Commissaires aux comptes ;

Les informations relatives aux honoraires versées aux Commissaires aux comptes.

Le Document d'enregistrement universel peut être consulté sur le site internet d'Ekinops, www.ekinops.com , espace Actionnaires, rubrique Documents financiers et informations réglementées.



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À propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

• Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

• Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

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