EKINOPS : L'opérateur canadien Valo Networks choisit les solutions Ekinops pour fournir du haut débit en milieu rural

Rockville, 29 avril 2024 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir été sélectionné par l'opérateur Valo Networks afin de déployer ses solutions WDM Ekinops360 pour fournir du haut débit en milieu rural dans le comté de Red Deer dans la province de l'Alberta (Canada).

Fondé en 2019, Valo Networks est spécialisé dans l'exploitation de réseaux de fibres optiques de nouvelle génération et de réseaux mobile. Valo Networks fournit un service clés en main de la conception, l'installation et la mise en service à la gestion continue du nouveau réseau de fibres optiques pour le comté de Red Deer, dans l'Alberta. Pour répondre aux besoins des communautés rurales comme celles de Red Deer, Valo Networks a créé sa propre architecture de réseau Open Access Network (OAN) qui offre une capacité évolutive, accessible et pérenne qui peut être adaptée à chaque communauté.

Le comté de Red Deer a chargé Valo Networks de coordonner le déploiement de services Internet à haut débit à des milliers de résidents ruraux sous-desservis par les fournisseurs de services privés.

Valo Networks construit son nouveau réseau à l'aide des solutions WDM de la plateforme Ekinops360, à partir de débits 10G mais avec la possibilité d'augmenter les capacités en fonction de l'accroissement de la demande. Valo Networks a choisi Ekinops pour l'ouverture, la simplicité d'utilisation et le rapport coût-efficacité de ses équipements de transport optique. Grâce au logiciel de gestion de réseau avancé Celestis ® NMS d'Ekinops, Valo Networks sera en mesure d'étendre et de moderniser son réseau au fil du temps et même d'introduire de nouvelles technologies telles que l'OTN et le SDN, sans accroître la complexité de ses opérations. La capacité d'innovation démontrée d'Ekinops ainsi que la robustesse de sa chaîne d'approvisionnement, ont également été des critères prépondérants pour Valo Networks.

« La clé de notre architecture OAN est son ouverture à toutes les couches du réseau, » déclare Michael Stelck, Directeur commercial chez Valo Networks. « La plateforme Ekinops360 s'inscrit parfaitement dans ce modèle et sa facilité d'utilisation permet de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance, qui constituent les coûts les plus importants sur l'ensemble du cycle de vie du réseau. »

Jim Wood, Maire du comté de Red Deer a déclaré “ Ce projet apportera de nombreux avantages à l'ensemble de notre communauté. L'agriculture est une composante majeure de notre économie locale, il contribuera grandement à aider nos fermes à accéder aux nouvelles technologies d'agriculture de précision tout en connectant nos écoles, nos entreprises et nos foyers. »

« Fournir des connectivités à haut débit à des zones rurales est une question de plus en plus importante, tant aux États-Unis qu'au Canada, » déclare Kevin Antill, Responsable du Chiffre d'affaires, Amérique du Nord pour Ekinops : « Les fournisseurs de services tels que Valo Networks, qui se concentrent sur les communautés rurales, jouent un rôle essentiel dans la réduction de la fracture numérique et Ekinops est fier de pouvoir contribuer à leurs efforts. »

Pour plus d'informations sur le portefeuille Ekinops360: https://www.ekinops.com/solutions/optical-transport

-fin-

Contact Ekinops:

Amaury Dugast - Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données. Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 994 049

Plus d'informations sur https://www.ekinops.com/

A propos de Valo Networks:

Né d'une innovation et d'un besoin, Valo Networks a été créé pour combler le fossé entre les propriétaires de réseaux et les personnes qu'ils accompagnent. Nous avons vu une opportunité de virtualiser le fonctionnement du réseau et de fournir une économie d'échelle qui réduit les coûts initiaux associés à la mise en place des fonctions de gestion et de support du réseau, permettant aux petites communautés, aux municipalités, aux opérateurs de réseaux et aux fournisseurs de services de se concentrer sur la croissance des abonnés et des revenus du réseau sans avoir à mettre en place un centre d'opérations réseau complet 24x7x365. Nous avons réuni des experts du monde entier et nous nous sommes associés à certaines des entreprises les plus innovantes et à la pointe de la technologie pour concrétiser notre vision et créer notre plateforme virtuelle d'exploitation de réseau.

Plus d'informations sur https://valonetworks.com/ .