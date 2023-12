EKINOPS : L'opérateur allemand Deutsche Glasfaser choisit Ekinops pour moderniser son réseau et accélérer le déploiement de ses services

Paris/Düsseldorf, 5 décembre 2023 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir été sélectionné par Deutsche Glasfaser dans le cadre d'un contrat pluriannuel, visant à moderniser et unifier son infrastructure de réseau de transport optique en Allemagne, à partir de la plateforme Ekinops360.

Deutsche Glasfaser (DG) est l'un des principaux fournisseurs de services indépendant de la fibre en Allemagne, au service de près de 1 800 municipalités, avec plus de 1,2 million de clients, et autour de 40 000 nouveaux foyers raccordés/ chaque mois. DG se développe à un rythme très soutenu par croissance organique. Conscient de la nécessité de bâtir un réseau unifié pour simplifier ses opérations, DG a cherché une nouvelle infrastructure de transport optique flexible et moderne qui pourrait à la fois automatiser la fourniture de services et accélérer leur mise sur le marché, et réduire ses dépenses d'investissement et d'exploitation au fur et à mesure de son évolution.

Après avoir étudié plusieurs solutions, DG a retenu Ekinops comme fournisseur unique pour le déploiement d'équipements optiques issue de la plateforme Ekinops360 sur tous les niveaux de son réseau de transport optique, y compris le cœur, l'agrégation et le central office. Les solutions à technologie cohérente, FlexRate™ 100G à 400G d'Ekinops, sont introduites avec son architecture ROADM avancée, colorless and gridless . Associées au logiciel de gestion Celestis NMS, ces solutions apportent flexibilité, facilité d'utilisation et prise en charge homogène des services de longueur d'onde Alien. Les solutions ETR ( Extended Temperature Range ) d'Ekinops sont déployées dans les central offices afin d'accroître la capacité au plus près du client et de soutenir le déploiement de la technologie d'accès XGS-PON à 10 Gbps (gigabit par seconde) dans le réseau de DG.

« En tant que pionniers du déploiement de la fibre optique en Allemagne, nous avons toujours cherché à utiliser des technologies de pointe dans notre réseau, » déclare Pascal Koster, Chief Operating Officer pour Deutsche Glasfaser . « La solution Ekinops360 nous donne la possibilité de rationaliser nos opérations grâce à un système unique de bout en bout qui répond à nos ambitions d'être encore plus efficaces et réactifs. »

« Deutsche Glasfaser est un fournisseur de services innovant et avant-gardiste qui s'investit intensément dans l'expansion des capacités numériques de l'Allemagne, de ses grands centres urbains comme dans ses plus petites communautés » commente Frank Dedobbeleer, Responsable du Chiffre d'Affaires, EMEA & APAC pour Ekinops : « La plateforme Ekinops360 fournit la base technologique et économique permettant à DG d'atteindre les objectifs de son projet et nous sommes heureux, en tant que partenaire stratégique de soutenir leur développement. »

Pour plus d'informations sur le portefeuille Ekinops360: https://www.ekinops.com/solutions/optical-transport

-fin-

