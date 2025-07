Ekinops: en chute après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 15:37









(Zonebourse.com) - Ekinops chute de 7% après la publication d'un résultat net de -0,5 million d'euros sur les six premiers mois de 2025, contre 1,5 million un an auparavant, ainsi que d'une marge d'EBITDA à 13,1% à l'issue du semestre, contre 14,3% un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires du fournisseur de solutions de télécommunications est resté quasi stable à 57,2 millions d'euros (-1%, variation identique à périmètre et taux de change constants), pénalisé par des ventes de solutions d'accès en recul de 7%.



Malgré un environnement économique et géopolitique pénalisant, Ekinops continue d'anticiper une reprise progressive du marché des télécommunications au cours des prochains trimestres sous l'effet de nouvelles applications (IA et Cloud).



Il vise un chiffre d'affaires entre 110 et 120 millions d'euros en 2025 (après 117,7 millions en 2024) et entend accentuer ses efforts de contrôle des coûts (-7% sur les charges opérationnelles en 2024 et -2% enregistrés au premier semestre 2025).





