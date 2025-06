EKINOPS : Ekinops modernise le réseau de câbles sous-marins de Global Caribbean Network

Paris, 16 juin, 2025 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce aujourd'hui avoir été choisi par Global Caribbean Network (GCN), fournisseur de capacités de gros aux opérateurs de télécommunications de la région des Caraïbes, afin de moderniser son réseau de câbles sous-marins existants, en utilisant la plateforme WDM Ekinops360 et sa technologie FlexRate™.

GCN exploite un système de câbles sous-marins de fibre optique autour de la Guadeloupe, dans les Caraïbes, comprenant des routes critiques non desservies par d'autres câbles. Avec des zones de services séparées par de longues distances dont les exigences optiques sont difficiles à satisfaire, GCN avait besoin d'une solution capable de supporter des services clients 10G et 100G sur des liaisons étendues allant jusqu'à 350 km. Grâce au module 400FRS04-SF, aux ROADM et aux amplificateurs à faible bruit d'Ekinops, GCN est désormais en mesure de fournir la bande passante nécessaire aux opérateurs de télécommunications de toute la région pour offrir des services internet à haut débit aux populations locales.

GCN a construit son premier système de câbles dans le cadre d'un contrat de délégation de service public avec le conseil régional de Guadeloupe. Ce contrat exige que le contrôle du câble revienne au gouvernement régional après une période déterminée. GCN devait au préalable moderniser l'infrastructure avec un réseau évolutif capable de supporter des capacités plus élevées. Reconnaissant la capacité d'Ekinops à fournir la solution, les services et le soutien dont elle avait besoin dans des délais serrés, GCN a choisi la solution Ekinops360, même après l'avoir comparé à des systèmes sous-marins conçus à cet effet.

« Nous avons été très impressionnés par la capacité d'Ekinops non seulement à répondre à nos besoins, mais aussi par sa volonté de travailler avec nous pour trouver la meilleure solution » commente Axel Adenet, Directeur des Opérations pour GCN . « Nous nous sommes donnés pour mission de moderniser notre réseau avec des équipements et des technologies de pointe, afin de garantir que notre système de câbles sous-marins puisse continuer à fonctionner pendant de nombreuses années. Ekinops s'est avéré être le meilleur partenaire pour faire face à ce besoin. Pouvoir travailler avec une entreprise technologique française a également été un facteur clé dans notre choix, car les enjeux de souveraineté nationale sont élevés pour ces flux de données stratégiques. »

« La flexibilité de la plateforme Ekinops360 la rend très efficace pour une large gamme d'applications, y compris le déploiement sous-marin » déclare Frank Dedobbeleer, Responsable du développement EMEA & APAC pour Ekinops : « Les origines d'Ekinops sont issues du monde des télécommunications sous-marines, nous sommes donc en mesure de tirer parti de notre expertise approfondie dans ce domaine pour répondre aux besoins de clients tels que GCN. »

Pour plus d'informations sur le portefeuille Ekinops360: https://www.ekinops.com/solutions/optical-transport

A propos de GCN

Global Caribbean Network (GCN) est une filiale à 100 % du Groupe Loret ( https://groupeloret.net/en/ ), spécialisée dans l'exploitation du câble sous-marin "GCN" reliant les îles de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entre elles et avec les États-Unis (via Sainte-Croix et Porto Rico). Ce système de câble, financé à 65 % par le Conseil régional de Guadeloupe, l'Europe et la France, a permis le développement exponentiel du secteur des télécommunications dans les Petites Antilles depuis 2006, en offrant une voie alternative et des prix compétitifs.

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée. OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données. Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur cinq continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Plus d'informations sur http://www.ekinops.com/