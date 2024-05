EKINOPS : Ekinops inaugure son nouveau siège social à Lannion et centre de R et D pour les activités de transport optique

Lannion, 24 mai 2024 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de transport optique et d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunication et aux entreprises, est heureux d'annoncer l'inauguration de son nouveau siège social à Lannion (Côtes-d'Armor).

Ces nouveaux locaux sont le reflet du développement du Groupe ces vingt dernières années, en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs, et témoignent d'un besoin d'espaces adaptés à l'ensemble des activités, centrées autour de l'innovation, du développement logiciel, de la production de matériel de pointe et de formation pour les opérateurs.

Regroupant plus d'une centaine de collaborateurs, ce nouveau vaisseau amiral de l'entreprise à Lannion occupe un terrain de 20 000 m², idéalement situé au cœur du centre historique des technologies de télécommunications en France, avec un bâtiment qui répond à des besoins en termes d'espaces de travail partagés mais aussi à des préoccupations environnementales fortes avec des bâtiments plus économes en énergie.

Le projet, porté par Lannion-Trégor communauté, a permis la réhabilitation du bâtiment de 3 700 m², pour en faire un nouvel étendard de l'innovation dans le domaine des télécommunications.

« Le partenariat de longue date entre Lannion-Trégor Communauté et Ekinops illustre notre engagement dans l'accompagnement et le soutien à la croissance d'entreprises innovantes sur le territoire. Nous sommes fiers d'apporter des infrastructures modernes et propices à l'innovation pour Ekinops. » commente Gervais Egault, Président de Lannion-Trégor Communauté .

« Nous sommes extrêmement fiers de disposer de ces nouveaux locaux qui illustrent nos ambitions pour le futur. L'inauguration de ce nouveau bâtiment nous donne l'occasion de regarder le chemin parcouru ces vingt dernières années et de célébrer l'audace et la ténacité des fondateurs du groupe, François Xavier Ollivier et Jean-Luc Pamart. » commente Didier Brédy, Président Directeur Général d'Ekinops .

Le groupe Ekinops dispose de multiples filiales à travers le monde : Ekinops France située en région parisienne à Massy (France), Ekinops Corp. à Rockville (Maryland) aux États-Unis, Ekinops Brasil située à Campinas au Brésil, et d'autres entités en Allemagne, Espagne, Australie, Inde, Canada et Belgique. La recherche et développement d'Ekinops est, pour sa part, répartie à travers 7 sites de R&D : 5 en EMEA (Lannion, Sophia Antipolis, Massy, Louvain et Genève), 1 au Brésil (Campinas) et 1 en Inde (Bangalore). Outre ses centres de R&D, le Groupe dispose de représentation commerciale dans plus de 10 pays incluant l'Australie, la Suède, la Pologne, les Émirats arabes unis, le Kenya, le Kazakhstan et le Royaume-Uni. Grâce à sa présence mondiale, Ekinops fournit des services de support à ses clients au niveau international et compte des clients dans plus de 70 pays.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Plus d'informations sur www.ekinops.com