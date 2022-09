EKINOPS : Ekinops fournit un environnement de virtualisation immersif pour la recherche et l'enseignement à l'École de technologie supérieure, constituante du réseau de l'Université du Québec

Paris, le 20 septembre 2022 – Ekinops (Euronext Paris – FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de transport optique et d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunication et aux entreprises, en partenariat avec Lanner Electronics, a déployé un environnement de virtualisation immersif pour le personnel et les étudiants de l'École de technologie supérieure (ÉTS), une constituante du réseau de l'Université du Québec.

Ekinops a livré un ensemble clés en main et sur mesure pour soutenir l'enseignement et la recherche composé de son gestionnaire logiciel d'infrastructure réseau OneOS6-LIM et son vRouter pour créer un environnement de calcul virtualisé qui exécute plusieurs fonctions réseaux virtualisées (VNF), y compris les services SD-WAN d'Ekinops.

La nouvelle solution NFV fonctionnera sur une solution « white-box » (boîte blanche), basée sur le processeur Intel x86 de Lanner Electronics, grâce à l'architecture ouverte du middleware OneOS6-LIM d'Ekinops. OneManage, outil de déploiement de nouveaux services, Design Studio, solution de création de services virtualisés et Director d'Ekinops prennent en charge les fonctions de gestion et fournissent une interface simple, flexible et conviviale à des fins pédagogiques.

« La virtualisation fait désormais pleinement partie de la transformation des réseaux dans les télécoms et les entreprises, et permet de tirer parti de l'infrastructure 5G. L'utilisation d'équipements en boîte blanche, prêts à être déployés, accélère le déploiement et la génération de revenus », déclare Sven Freudenfeld, directeur technique de Lanner Electronics, Amérique du Nord . « La mise en réseau définie par logiciel (SDN) introduit de nouveaux modèles économiques et de nouvelles opportunités pour plusieurs marchés verticaux. Fournir cette infrastructure à la communauté des chercheurs et des enseignants constitue une base pour de nouveaux développements. »

La nouvelle solution de virtualisation sera étudiée par des étudiants diplômés en télécommunications afin d'améliorer leur compréhension des tendances technologiques majeures du secteur, notamment la virtualisation et l'optimisation des réseaux qui prennent en charge les exigences de connectivité de l'informatique dans le Cloud et dans sa périphérie (Edge). En outre, la solution sera utilisée par les chercheurs de l'ÉTS pour soutenir les projets des laboratoires de R&D qui explorent les futures solutions d'accès au réseau.

« L'un des piliers de notre stratégie d'enseignement et de recherche à l'ÉTS est d'offrir aux étudiants et aux chercheurs une expérience pratique à partir de nos partenariats dans l'industrie » , explique le Dr Kim Khoa Nguyen, professeur à l'ÉTS . « Nous sommes très heureux de travailler avec la solution de virtualisation d'Ekinops et de Lanner, en nous appuyant sur leurs expériences combinées de déploiement de technologies de pointe éprouvées sur le terrain. Le nouvel environnement expose les étudiants et le personnel aux outils les plus avancés et les plus innovants pour l'enseignement et la recherche appliquée et nous permettra de continuer à doter les spécialistes de demain des compétences nécessaires pour répondre à l'évolution des besoins du secteur en matière de connectivité . »

« Chez Ekinops, nous reconnaissons que l'enseignement et la recherche appliquée ont un lien direct avec les innovations qui soutiennent la connectivité réseau de nouvelle génération », ajoute Brent Hayes, vice-Président des ventes pour le Canada chez Ekinops . « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'ÉTS. En offrant aux étudiants et aux chercheurs un environnement passionnant et immersif où ils peuvent étudier et expérimenter les dernières solutions d'accès au réseau, nous investissons dans l'avenir. En fin de compte, cela profitera à nos clients opérateurs et entreprises, qui continueront à recevoir des solutions de pointe d'Ekinops dans les années à venir. »

A propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure est une constituante du réseau de l'Université du Québec. Spécialisée dans l'enseignement et la recherche appliqués en génie et le transfert technologique, elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice. L'ÉTS rassemble le quart de tous les étudiants de baccalauréat en génie au Québec, ce qui la classe au premier rang des établissements universitaires qui offrent cette formation de premier cycle. Au Canada, elle se situe parmi les cinq plus grandes écoles ou facultés de génie.

https://www.etsmtl.ca/

