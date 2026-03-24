EKINOPS : EKINOPS ANNONCE L'ACQUISITION DE CHIMERE, UNE START-UP FRANÇAISE DE CYBERSÉCURITÉ ZTNA UNIVERSELLE

PARIS, le 24 mars 2026 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services et aux entreprises, annonce aujourd'hui la signature d'un accord en vue d'acquérir 100% du capital de Chimere, spécialiste français innovant de la cybersécurité. Chimere propose une solution universelle de ZTNA ( Zero Trust Network Access ) permettant d'interconnecter de manière sécurisée l'ensemble des terminaux avec toutes les ressources de l'entreprise.

La solution ZTNA de Chimere constitue une alternative performante aux technologies traditionnelles de VPN d'entreprise et aux pares-feux, en accompagnant les nouveaux usages tels que la mobilité digitale, le télétravail ou encore l'accès des tiers. Elle est proposée selon un modèle par abonnement, en mode SaaS ( Software as a Service ), hybride ou

on-premises .

Le rapprochement des deux entreprises renforce la proposition de valeur d'Ekinops en matière de cybersécurité, dans la continuité de l'acquisition d'Olfeo en mai 2025, et s'inscrit pleinement dans le plan stratégique Bridge qui vise à positionner Ekinops sur le segment à forte croissance du SASE ( Secure Access Service Edge ). Cette acquisition accélère significativement le time-to-market de la stratégie SASE d'Ekinops et consolide son positionnement en tant que leader européen sur ce segment, capable de répondre aux exigences des marchés européens et non-européens.

Avec cette acquisition, Ekinops complète son portefeuille SASE et rejoint le cercle restreint des acteurs mondiaux du « SASE mono-vendeur », en tant qu'unique représentant européen de ce segment de marché d'excellence. Par ailleurs, Ekinops devient le seul fournisseur au monde à proposer une offre combinant SD-WAN, SSE et ZTNA universel, avec la possibilité d'un déploiement on-premises .

L'opération prend la forme d'une acquisition de 100% du capital de Chimere par Ekinops. Elle sera finalisée avant le 31 mars 2026. Ekinops n'anticipe pas d'impact significatif de cette opération sur ses comptes 2026.

Lionel Chmilewsky, Directeur général d'Ekinops , déclare :

« Nous sommes particulièrement enthousiastes de cette acquisition, qui accélère la capacité d'Ekinops à atteindre son ambition de devenir le leader européen du SASE. En combinant nos technologies et nos atouts commerciaux, nous pouvons adresser de nouveaux marchés à forte croissance avec une offre véritablement différenciante. Alors que Chimere dispose déjà d'une base de clientèle très satisfaite, Ekinops se réjouit de pouvoir proposer la solution ZTNA universel de Chimere à ses clients et prospects. »

Guillaume-Alexandre Chaizy, Directeur général de Chimere, commente :

« L'alliance entre Ekinops et Chimere permet de proposer un portefeuille de cybersécurité européen entièrement souverain, apportant un bénéfice concret aux clients européens. Nous sommes très heureux de rejoindre les équipes d'Ekinops et de contribuer à la constitution d'un leader européen du SASE capable de rayonner à l'échelle mondiale. »

FIN

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À propos Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

• Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

• Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

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