Ekinops: contrat avec Global Caribbean Network information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce avoir été choisi par Global Caribbean Network (GCN), fournisseur de capacités de gros aux opérateurs télécoms dans les Caraïbes, afin de moderniser son réseau de câbles sous-marins avec sa plateforme WDM Ekinops360 et sa technologie FlexRate.



Exploitant un système de câbles sous-marins de fibre optique autour de la Guadeloupe, dans les Caraïbes, GCN avait besoin d'une solution capable de supporter des services clients 10G et 100G sur des liaisons étendues allant jusqu'à 350 km.



Grâce au module 400FRS04-SF, aux ROADM et aux amplificateurs à faible bruit d'Ekinops, GCN est désormais en mesure de fournir la bande passante nécessaire aux opérateurs de toute la région pour offrir des services internet à haut débit aux populations locales.





