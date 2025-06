Ekinops: choisi pour un contrat au Sri Lanka information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce avoir été choisi par SLT-MOBITEL Enterprise, fournisseur national de solutions TIC du Sri Lanka, pour son portefeuille de produits de connectivité réseau innovants au service des entreprises de ce pays d'Asie du Sud.



Ensemble, les deux sociétés vont ainsi proposer des solutions Smart Connect 'performantes, reposant sur la virtualisation, des technologies d'accès avancées et une vision commune d'une connectivité professionnelle sécurisée, fluide et évolutive'.





