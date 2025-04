EKINOPS : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025 en légère croissance à 28,5 M EUR (+1%)

PARIS, le 10 avril 2025 – 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1 er trimestre de l'exercice 2025 (1 er janvier - 31 mars 2025).

En M€ - Normes IFRS

Données consolidées non auditées 2024 2025 Variation Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 28,3 28,5 +1%

Au 1 er trimestre de son exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé d'Ekinops s'est élevé à 28,5 M€,

en légère progression de +1% par rapport au 1 er trimestre 2024, conforme aux attentes de la société, malgré un recul marqué de l'activité en Amérique du Nord (-20%). Hors Amérique du Nord (20% de l'activité sur la période), les ventes d'Ekinops se sont inscrites en croissance de +7% au 1 er trimestre 2025.

À taux de change constants, le chiffre d'affaires trimestriel est stable par rapport à la même période un an plus tôt.

Progression de +11% sur l'Accès au 1 er trimestre, recul du Transport optique

Dans la continuité de l'exercice 2024, les ventes de solutions d' Accès s'inscrivent en progression de +11% au 1 er trimestre 2025, portées par la forte progression en EMEA (Europe -hors France- Moyen Orient & Afrique), et notamment en Allemagne, et la poursuite de la croissance en France. En séquentiel, les ventes d'Accès affichent une croissance de +19% au 1 er trimestre 2025 par rapport au niveau d'activité enregistré au 4 ème trimestre 2024.

Les ventes d'équipements de Transport optique enregistrent pour leur part un recul de -16% au 1 er trimestre 2025, toujours marquées par la politique précautionneuse d'investissement et de déstockage des opérateurs de télécommunication dans un environnement de marché tourmenté.

Soutenu par les solutions de virtualisation des fonctions réseau, le SD-WAN et les prestations de services, le chiffre d'affaires généré par l'activité Logiciels & Services a enregistré une croissance trimestrielle de +17%. La part des Logiciels & Services a atteint 18% de l'activité du Groupe au 1 er trimestre 2025, contre 15% un an plus tôt et 18% sur l'ensemble de l'exercice 2024.

Progression des ventes en France et EMEA au 1 er trimestre, recul en Amérique du Nord

Le début de l'exercice est marqué par une solide performance d'Ekinops en France, avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de +4%, consécutivement à une année 2024 en forte croissance (+15% au 1 er trimestre et +18% sur l'ensemble de l'année). Sur son marché domestique, l'activité d'Ekinops est toujours portée par la bonne dynamique des ventes de solutions d'Accès (+9%). À fin mars 2025, la France totalise 44% du chiffre d'affaires du groupe (vs. 43% un an plus tôt).

À l'international, Ekinops débute l'exercice par un léger repli de -2% de ses ventes, qui totalisent 56% de son activité globale (vs. 57% un an plus tôt et 59% à l'issue de l'exercice 2024).

En Amérique du Nord , les ventes trimestrielles se sont établies à 5,6 M€ contre 7,0 M€ un an plus tôt. Elles sont toutefois stables par rapport au 4 ème trimestre 2024. Comme au cours de l'exercice écoulé, le marché américain demeure marqué par un attentisme des opérateurs, sur fonds de ralentissement de la croissance de la demande en bande passante et d'absence de déploiement de nouveaux réseaux par les opérateurs. Cette géographie représente 20% de l'activité trimestrielle du Groupe (vs. 25% un an plus tôt).

Dans la continuité de la fin de l'exercice 2024, la zone EMEA (Europe -hors France- Moyen Orient & Afrique) a affiché une forte activité (+21% de ventes trimestrielles), avec une croissance à deux chiffres à la fois des solutions d'Accès et des équipements de Transport optique. Ekinops a totalisé 36% de son activité en EMEA au 1 er trimestre 2025 (vs. 30% un an plus tôt et 37% sur l'ensemble de l'année 2024).

La zone Asie-Pacifique a représenté moins de 1% de l'activité au 1 er trimestre 2025 (vs. 3% un an plus tôt et 2% sur l'ensemble de l'année 2024).

Perspectives

L'activité du 1 er trimestre 2025 est conforme aux attentes de la société, avec un chiffre d'affaires toujours en repli en Amérique du Nord, une croissance solide en France et une progression très soutenue en EMEA, à la fois en Accès et en Transport optique.

En continuant de miser sur une reprise du marché des télécommunications et tout en opérant les premières actions du nouveau plan stratégique Bridge , Ekinops vise de renouer progressivement avec la croissance de son activité en 2025, notamment en Amérique du Nord, dans un contexte de marché qui demeure aujourd'hui complexe et exigeant.

Impact des nouvelles barrières douanières américaines

Face à l'annonce des nouvelles barrières douanières américaines, Ekinops étudie différentes options pour adapter sa politique commerciale. Ekinops réalise environ 20% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis.

Ekinops rappelle que les opérations de fabrication et d'assemblage de la totalité des équipements commercialisés outre-Atlantique par la société sont réalisées exclusivement en Europe, dans son propre site de production en Belgique (Louvain) ou auprès de trois partenaires industriels de premier plan ( Electronic Manufacturing Services ou « EMS ») dont les sites de production sont tous basés en France ou en Union européenne.

Ekinops est ainsi l'un des seuls fournisseurs mondiaux à produire ses équipements en Europe, alors qu'une partie importante de la production de certains grands équipementiers télécoms mondiaux est basée en Asie.

Agenda financier

Date Publication Jeudi 22 mai 2025 Assemblée générale Jeudi 10 juillet 2025 Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2025 Lundi 28 juillet 2025 Résultats semestriels 2025 Mardi 14 octobre 2025 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025 Mercredi 14 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuel 2025 Mardi 10 mars 2026 Résultats annuels 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



Contact EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.com

Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr

Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée ;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données ;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur www.ekinops.com