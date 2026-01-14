EKINOPS : Chiffre d'affaires annuel de 105 M EUR en 2025 - ARR de 15,8 M EUR au 31 décembre 2025

PARIS, le 14 janvier 2026 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications et de cybersécurité SASE pour les opérateurs de télécommunications et les entreprises, publie son chiffre d'affaires annuel consolidé au titre de l'exercice 2025, clos le 31 décembre 2025.

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2024 2025 Variation Chiffre d'affaires 12 mois 117,7 105,0 -11%

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre en progression séquentielle de +15% (vs. le 3 ème trimestre 2025)

Au 4 ème trimestre de son exercice 2025, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 25,6 M€, en recul de -14% par rapport au 4 ème trimestre 2024. En base séquentielle, le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre d'Ekinops affiche une progression de +15% par rapport au 3 ème trimestre 2025, conforme à l'ambition fixée début octobre par la société.

La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE ( Secure Service Edge ), consolidée depuis le 1 er juin 2025, a contribué pour 1,6 M€ au chiffre d'affaires du 4 ème trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est établi à 105,0 M€, en repli de -11% par rapport à l'exercice précédent (-14% à taux de change et périmètre constants). Olfeo a contribué pour 3,7 M€ au chiffre d'affaires annuel.

Progression de +27% des ventes Logiciels & Services en 2025 - ARR de 15,8 M€ à fin 2025

Le chiffre d'affaires issu des ventes Logiciels & Services s'est inscrit en croissance soutenue de +27% en 2025, grâce notamment à la progression des prestations de services et l'apport d'Olfeo. La contribution des Logiciels & Services s'est ainsi établie à 25% du chiffre d'affaires du Groupe l'an dernier, contre 18% un an plus tôt.

Une part importante des ventes Logiciels & Services est récurrente, ce qui amène le Groupe à communiquer dorénavant sur son ARR ( Annual Recurring Revenue – Revenu annuel récurrent), indicateur reflétant la valeur annuelle des contrats d'abonnements et de support en cours, et excluant les composants non récurrents (services professionnels, vente de matériel, licences logicielles perpétuelles ou tout autre revenu non récurrent). Cet indicateur permettra de suivre la montée en puissance des revenus récurrents du Groupe, conformément aux ambitions du plan stratégique Bridge .

Au 31 décembre 2025, l'ARR d'Ekinops s'élevait ainsi à 15,8 M€.

Repli des activités Accès et Transport optique en 2025

En 2025, les ventes d'équipements d' Accès ont enregistré une baisse de -15%, pénalisées par le recul des ventes auprès du 1 er client du Groupe en France (-30% sur l'exercice 2025 après une année 2024 en forte croissance de +21%). Hors impact de ce client, le chiffre d'affaires Accès serait demeuré stable d'un exercice à l'autre.

La fin de l'exercice a été marquée par une activité plus dynamique sur ce segment Accès, avec une croissance séquentielle de +10% au 4 ème trimestre 2025 par rapport au 3 ème trimestre.

L'activité Transport optique s'est inscrite en recul de -12% par rapport à l'exercice 2024. Les ventes de solutions de Transport optique ont été principalement pénalisées par le repli de l'activité en Amérique du Nord, marquée par le ralentissement des investissements de deux clients majeurs consécutivement à des réorganisations post mouvements de consolidation. À l'inverse, Ekinops a enregistré une progression soutenue de cette activité en France, qui compense en partie le ralentissement constaté en Europe.

Il convient de souligner le rebond de l'activité Transport optique en fin d'année, avec un volume d'affaires en croissance de +26% au 4 ème trimestre par rapport au 3 ème trimestre 2025.

Fort de l'amélioration de la situation auprès des deux clients nord-américains en fin d'exercice, Ekinops anticipe un retour à un niveau d'activité normalisé dans les prochains mois.

Recul limité de -8% de l'activité en France, -13% à l'international

En France (43% de l'activité 2025 vs. 41% en 2024), les ventes annuelles d'Ekinops se sont inscrites en recul de -8%, consécutivement à une année 2024 en forte croissance (+18%).

À l'international (57% de l'activité en 2025 vs. 59% en 2024), Ekinops affiche un repli de -13% de ses ventes.

En Amérique du Nord , où les ventes sont principalement constituées de solutions de Transport optique, le chiffre d'affaires s'est établi à 19,7 M€, en recul de -14% par rapport à l'an dernier (-16% en dollars US). La reprise progressive du programme fédéral BEAD ( Broadband Equity, Access, and Deployment ), visant à déployer des réseaux en fibre optique dans les zones rurales et isolées des États-Unis, devrait permettre un déblocage des investissements auprès de plusieurs clients d'Ekinops.

En Europe (33% de l'activité, identique par rapport à 2024), les ventes ont affiché un recul de -10% sur l'année écoulée. Ekinops a progressivement renoué avec la croissance dans la région en fin d'année, avec une hausse séquentielle de +21% au 4 ème trimestre par rapport au 3 ème trimestre.

Le Reste du monde (5% de l'activité en 2025) est en recul de -20% sur l'exercice.

Perspectives

Une reprise progressive du marché est attendue au cours des prochains trimestres, portée notamment par le développement de nouvelles applications liées à l'IA et au Cloud.

En matière de R&D, le Groupe a lancé en 2025 de nouveaux produits et enrichi des gammes existantes, à la fois dans le Transport optique (nouveau châssis C700HC pouvant adresser à la fois les opérateurs et les DCI, transpondeurs 800G, etc.) et dans l'Accès (nouveau produit 5G indoor/outdoor , fonctionnalités SD-WAN avancées, etc.).

Le lancement de ces nouvelles solutions s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Bridge , visant à positionner Ekinops sur de nouveaux segments de marché en forte croissance dès 2026 : la cybersécurité (SASE - Secure Access Service Edge ) pour l'Accès et l'interconnexion des datacenters (DCI) pour le Transport optique.

Le développement de solutions SSE et SASE, pleinement souveraines et adaptées aux exigences du marché européen, témoigne de l'ambition d'Ekinops de proposer des offres en mesure de concurrencer les éditeurs non européens à la fois sur le plan des fonctionnalités et des coûts.

La fin de l'exercice 2025 a été marquée par une étape de transition importante pour Ekinops, durant laquelle un plan détaillé pour l'exercice 2026 a été élaboré par l'équipe de direction intérimaire, confirmant 2026 en tant qu'année d'investissements ambitieux pour soutenir le déploiement du plan Bridge . Dans le même temps, le Groupe a lancé une initiative visant à optimiser et structurer son approche commerciale, pour les ventes directes comme indirectes, en particulier sur les nouveaux marchés ciblés (SASE et DCI).

L'arrivée de Lionel Chmilewsky début janvier 2026 en tant que Directeur général (CEO) d'Ekinops s'inscrit pleinement dans cette stratégie, visant à mettre en place de nouveaux leviers de croissance et de création de valeur durables.

Ekinops communiquera ses objectifs financiers pour l'exercice 2026 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2025.

Agenda financier

Date Publication Mardi 10 mars 2026 Résultats annuels 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



À propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée ;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données ;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io et le SSE apporté par Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur www.ekinops.com

Annexe

Depuis le 2 ème trimestre 2025, Ekinops a fait évoluer la ventilation géographique de son chiffre d'affaires selon les zones suivantes : France , Europe (hors France) , Amérique du Nord et Reste du monde . Cette répartition géographique vise à mieux refléter la dynamique de ses marchés et à permettre une lecture plus équilibrée et pertinente des performances régionales, notamment en regroupant sous « Reste du monde » les zones dont le poids est marginal dans l'activité du Groupe.

Répartition géographique du chiffre d'affaires selon l'ancienne segmentation :

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 4 ème trimestre 2025 12 mois 2025 France 11,0 44,5 Amérique du Nord 4,6 19,7 EMEA 9,6 39,5 Asie-Pacifique 0,3 1,3