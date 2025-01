Ekinops: baisse de 9% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de solutions de connectivité Ekinops affiche un chiffre d'affaires annuel de 117,7 millions d'euros pour 2024, en baisse de 9% par rapport à l'exercice précédent, avec cependant une croissance de 4% au second semestre.



L'exercice a été marqué par une croissance de 11% des solutions d'accès, mais les ventes de solutions de transport optique ont chuté de 30%, avec 'la réticence des opérateurs à engager leurs plans d'investissement dans un environnement de marché dégradé'.



'À l'occasion de nos résultats annuels, début mars 2025, nous dévoilerons ainsi un nouveau plan stratégique, déployé à compter de 2025, et visant à étendre notre terrain de jeu sur des segments de marché en très forte croissance', indique le PDG Didier Brédy.





Valeurs associées EKINOPS 3,45 EUR Euronext Paris +0,15%