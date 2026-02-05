Eikon ‍Therapeutics, dirigé par Perlmutter, vétéran de Merck, évalué à 860 millions de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 7 et 8) par Atharva Singh et Arasu Kannagi Basil

Le développeur de médicaments Eikon Therapeutics EIKN.O , dirigé par Roger Perlmutter, vétéran de Merck, a été évalué à environ 860,3 millions de dollars après que ses actions ont ouvert 5,3 % en dessous de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi.

Les actions de la société basée à Millbrae, en Californie, ont ouvert à 17,05 dollars l'unité, alors que le prix de l'offre était de 18 dollars. Eikon a vendu environ 21,2 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse élargie au sommet de sa fourchette de prix commercialisée de 16 à 18 dollars, ce qui lui a permis de lever 381,2 millions de dollars.

Les débuts d'Eikon s'inscrivent dans un contexte de forte activité pour les introductions en bourse de biotechnologies cette année, après une année 2025 en demi-teinte, au cours de laquelle les changements réglementaires des agences de santé américaines et les réductions des financements fédéraux ont dissuadé de nombreux développeurs de médicaments de se lancer dans l'introduction en bourse.

Aktis Oncology AKTS.O , développeur de médicaments contre le cancer, est entré en bourse à New York le mois dernier, tandis que Veradermics MANE.N , développeur de médicaments pour la restauration des cheveux, a fait ses débuts mercredi. Les sociétés SpyGlass Pharma et AgomAb Therapeutics sont sur le point d'être introduites en bourse à New York vendredi.

Si le marché des introductions en bourse a démarré l'année 2026 sur une base stable, les investisseurs restent très sélectifs. Selon les analystes, la forte demande lors des roadshows et les prix haut de gamme ne suffisent plus.

Eikon a été fondée en 2019 par le prix Nobel de chimie Eric Betzig, ainsi que Xavier Darzacq, Luke Lavis et Robert Tjian, et développe un pipeline de traitements expérimentaux contre le cancer.

"Le principal atout d'Eikon réside dans une classe de médicaments qui stimule le système immunitaire du patient, mais qui a toujours été confrontée à des problèmes de toxicité systémique", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

"Cependant, Eikon vise à réussir en utilisant un dosage guidé par des biomarqueurs pour équilibrer l'activation immunitaire et la tolérabilité, en évitant l'inflammation incontrôlée qui a fait dérailler les essais précédents.

M. Perlmutter, ancien responsable de la recherche chez Merck

MRK.N , est considéré comme l'un des principaux artisans du succès de Keytruda, le traitement anticancéreux à succès du fabricant de médicaments.

Le candidat-médicament le plus avancé d'Eikon , EIK1001, est actuellement testé en combinaison avec le Keytruda de Merck dans le cadre d'un essai de phase intermédiaire à tardive pour une forme de cancer de la peau.