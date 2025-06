Eiffel Investment Group franchit les 500 millions d’euros d’encours sur ses fonds evergreen

(AOF) - Eiffel Investment Group annonce avoir franchi les 500 millions d’euros d’encours cumulés sur ses trois fonds evergreen dédiés à la dette d’infrastructures vertes : Eiffel Infrastructures Vertes, MAIF Rendement Vert et Allianz Transition Énergétique. "Ce cap illustre l’attrait croissant des investisseurs pour des solutions d’investissement concrètes, durables et alignées sur la nouvelle réglementation issue de la loi industrie verte", précise un communiqué du gestionnaire d'actifs.

Au 30 mai 2025, les trois fonds ont réalisé 40 investissements et financés 1374 projets répartis sur l'ensemble du territoire européen (dont 4 aux États-Unis). Ils ont ainsi permis d'accélérer le déploiement de plus de 11 gigawatts de nouvelles capacités d'électricité renouvelable contribuant ainsi à éviter l'émission de plus de 4 400 000 tonnes de CO2 par an.