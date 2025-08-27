 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eiffage: résultat net part du Groupe de 308 ME au 1er semestre
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 18:13

(Zonebourse.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 11,93 milliards d'euros au 1er semestre 2025, en hausse de 7,5 % à structure réelle (+ 4,3 % pcc) par rapport au 1er semestre 2024.

L'activité des Travaux progresse de 8,4 % à 10,02 milliards d'euros (+ 4,5 % pcc).

Dans la branche Construction, l'activité est en hausse de 0,6 % (+ 0,5 % pcc) à 1,94 milliard d'euros. En immobilier, le chiffre d'affaires est en baisse de 24,5 % à 228 millions d'euros, sur fond de crise du logement neuf en Europe.

Dans les Concessions, le chiffre d'affaires est en hausse de 3,1 % à 1,91 milliard d'euros.

Le résultat opérationnel courant est en légère hausse à 1 006 millions d'euros (+ 9 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2024). Le résultat net part du Groupe s'établit ainsi à 308 millions d'euros contre 382 millions d'euros au 1er semestre 2024.

Le Groupe confirme ses perspectives pour 2025. Dans les Travaux, le groupe vise un chiffre d'affaires en croissance dans toutes les branches. Le résultat opérationnel courant devrait à nouveau progresser, porté notamment par l'amélioration de la rentabilité d' Eiffage Énergie Systèmes dont la marge opérationnelle courante atteindra 6 %, pour un niveau d'activité proche de 8 milliards d'euros.

Dans les Concessions, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant devraient s'inscrire en légère hausse.

