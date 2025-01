Eiffage: renouvelle une ligne de crédit de 2 MdsE information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 18:05









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce la signature ce jour du renouvellement de sa ligne de crédit renouvelable ' RCF1 '.



D'un montant de 2 milliards d'euros et sans covenant financier cette RCF a été sursouscrite par un syndicat de 17 banques relationnelles témoignant de la confiance de ces dernières à l'égard du Groupe.



Conclue pour une durée de 5 ans avec deux extensions possibles d'un an chacune, cette facilité permet d'allonger l'horizon des financements du Groupe conformément à sa gestion prudente de la liquidité.



Eiffage précise que cette ligne de crédit confirmée n'est actuellement pas utilisée et est destinée à financer les besoins généraux du Groupe.





Valeurs associées EIFFAGE 83,40 EUR Euronext Paris -0,97%