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Eiffage porte sa participation à 29,40% du capital de Getlink
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 18:27

Eiffage a acquis sur le marché, entre le 23 mars et le 26 mars 2026, 1,74 % du capital de Getlink.

À l'issue du règlement-livraison de ces actions, Eiffage détiendra 29,40 % du capital et 29,50 % des droits de vote de Getlink.

Avec cette 5e acquisition depuis 2018, Eiffage conforte sa position de 1er actionnaire de Getlink.

Cet investissement de 166,7 millions d'euros (17,40 euros moyens par action, dans la limite d'un prix unitaire maximum de 17,70 euros) a été financé par Eiffage sur sa trésorerie disponible.

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