Eiffage porte sa participation à 29,40% du capital de Getlink
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 18:27
À l'issue du règlement-livraison de ces actions, Eiffage détiendra 29,40 % du capital et 29,50 % des droits de vote de Getlink.
Avec cette 5e acquisition depuis 2018, Eiffage conforte sa position de 1er actionnaire de Getlink.
Cet investissement de 166,7 millions d'euros (17,40 euros moyens par action, dans la limite d'un prix unitaire maximum de 17,70 euros) a été financé par Eiffage sur sa trésorerie disponible.
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