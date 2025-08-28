 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eiffage: le bénéfice net semestriel affecté par la fiscalité sur les sociétés en France
28/08/2025

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le groupe français de BTP Eiffage a confirmé ses perspectives 2025 mais son bénéfice net au premier semestre a été affecté par la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés en France, a-t-il annoncé mercredi.

Le bénéfice net est ressorti en baisse de 19,4% à 308 millions d'euros, "en hausse à fiscalité constante, affecté par la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés en France", indique le groupe dans un communiqué.

Il était de 382 millions d'euros au premier semestre 2024.

"A fiscalité constante, le résultat net part du groupe aurait été de 391 millions d'euros", déclare Eiffage. "La charge d'impôt sur les sociétés inclut, pour 135 millions d'euros, la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises applicable en France en 2025, prise en charge très majoritairement sur le premier semestre".

"Son incidence sur le résultat net part du groupe (après intérêts minoritaires) est de 83 millions d'euros", ajoute-t-il.

Le chiffre d'affaires a progressé de 7,5% à 11,9 milliards d'euros et le résultat opérationnel courant est ressorti en légère hausse à 1 milliard d'euros (+0,9%).

Côté perspectives, Eiffage table dans la branche Travaux sur un chiffre d'affaires en croissance dans toutes les branches et le résultat opérationnel courant "devrait à nouveau progresser".

Dans la branche Concessions, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant devraient s'inscrire "en légère hausse".

Enfin, le résultat net part du groupe, "en augmentation à fiscalité constante, sera affecté par la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés applicable en France en 2025", indique Eiffage en soulignant que "l'amélioration de la performance opérationnelle ne suffira pas à en compenser l'incidence".

