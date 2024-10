Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: l'acquisition d'Eqos autorisée sous conditions information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé mercredi avoir autorisé sous certaines conditions le rachat par Eiffage de la société allemande Eqos, spécialisée dans le secteur des infrastructures énergétiques.



Dans un communiqué, Bruxelles précise que son feu vert est subordonné au respect intégral des engagements pris par Eiffage et Eqos afin d'apaiser ses craintes.



Les deux parties ont en effet proposé de céder l'intégralité d'Eqos Belgium, y compris l'ensemble des actifs, du personnel et des contrats en cours et futurs tant en ce qui concerne les caténaires et que les voies ferrées.



'En conséquence, Eqos Belgium restera un concurrent indépendant d'Eiffage sur le marché en cause en Belgique', explique l'exécutif européen.



'Eqos et Eiffage figurent parmi les principaux fournisseurs de services d'ingénierie électrique pour les lignes de contact ferroviaires en Belgique', rappelle Margrethe Vestager, vice-présidente chargée de la politique de concurrence.



'L'opération aurait conduit à une forte réduction de la concurrence sur ce marché', ajoute-t-elle, estimant que la cession de la filiale belge d'Eqos préservera le choix et la compétitivité des prix.





