Eiffage: hausse de 3,6% du CA semestriel de APRR information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 18:22









(Zonebourse.com) - Eiffage fait savoir qu'au 1er semestre 2025, APRR a enregistré un chiffre d'affaires consolidé hors Construction de 1 555,1 ME, en progression de +3,6 % par rapport à 2024. La croissance est soutenue par une hausse du trafic, en particulier sur le réseau Aliaé (A79), qui enregistre une progression de +11,7 % de la circulation et +13,3 % du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires péage des réseaux APRR et AREA atteint 1 464,6 ME, en hausse de +3,6 %, reflétant une augmentation globale du trafic de +2,2 %.



Cette croissance est tirée principalement par les véhicules légers (+2,6 %), tandis que le trafic poids lourds reste stable (+0,5 %), signe d'une conjoncture économique prudente sur le transport de marchandises.



Sur le seul 2e trimestre, la tendance reste similaire, avec un chiffre d'affaires hors Construction de 813,4 ME (+3,1 %) et un trafic en hausse de +3,0 % sur les réseaux APRR et AREA. Le réseau Aliaé continue de surperformer, notamment grâce à un bond de +16,0 % du trafic léger.



À noter, le placement réussi d'une émission obligataire de 0,5 MdE en mai 2025, à échéance 2031 et coupon de 2,875 %, renforçant la structure financière du Groupe.





Valeurs associées EIFFAGE 118,2500 EUR Euronext Paris +1,72%