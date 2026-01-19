Eiffage Énergie Systèmes accélère son expansion en Italie avec l'acquisition de Socotis
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 17:56
Eiffage Énergie Systèmes annonce avoir fait l'acquisition, via sa filiale Elettromeccanica Galli Italo, de 70% du capital de Socotis. Cette entreprise située près de Milan emploie 64 salariés et a généré un chiffre d'affaires de près de 45 millions d'euros en 2024.
Spécialisée dans le génie climatique et la maintenance pour les secteurs tertiaire et industriel, Socotis permet à Eiffage de consolider son statut d'acteur multi technique en Italie.
L'opération est particulièrement stratégique car elle apporte une expertise pointue dans la création d'environnements contrôlés "clés en main", destinés spécifiquement aux industries de la pharmacie et de la cosmétique.
Cette acquisition renforce la capacité du groupe à proposer des offres d'efficacité énergétique, un segment actuellement porté par une dynamique de marché très favorable.
Valeurs associées
|119,700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Quelques mots sur une feuille de papier, puis le silence. Emmanuel Abayisenga, incendiaire de la cathédrale de Nantes, est resté impassible lundi face à la cour d'assises de Vendée, devant laquelle il est jugé pour l'assassinat du père Olivier Maire en 2021. Vêtu ... Lire la suite
-
"Semi-succès", "semi-échec", Sébastien Lecornu s'est résigné lundi à passer par le 49.3 pour faire adopter sans vote le budget de l'Etat à l'Assemblée nationale, espérant échapper aux motions de censure grâce aux concessions faites aux socialistes. Quelques mois ... Lire la suite
-
Le chef de la police iranienne a lancé lundi un ultimatum de trois jours aux personnes impliquées dans ce qu'il a qualifié "d'émeutes" pour se livrer aux autorités, après l'écrasement meurtrier d'un vaste mouvement de contestation. Déclenchée le 28 décembre par ... Lire la suite
-
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a décidé lundi de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget de la France pour 2026, renonçant à sa promesse initiale de laisser les députés se prononcer face à l'impasse des discussions à l'Assemblée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer