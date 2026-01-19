 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eiffage Énergie Systèmes accélère son expansion en Italie avec l'acquisition de Socotis
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 17:56

Eiffage poursuit le renforcement de son pôle énergie en Europe du Sud en prenant le contrôle d'un acteur spécialisé du génie climatique en Lombardie. Cette opération stratégique vise à répondre à la demande croissante en solutions d'efficacité énergétique et à diversifier les expertises techniques du groupe sur le marché italien.

Eiffage Énergie Systèmes annonce avoir fait l'acquisition, via sa filiale Elettromeccanica Galli Italo, de 70% du capital de Socotis. Cette entreprise située près de Milan emploie 64 salariés et a généré un chiffre d'affaires de près de 45 millions d'euros en 2024.

Spécialisée dans le génie climatique et la maintenance pour les secteurs tertiaire et industriel, Socotis permet à Eiffage de consolider son statut d'acteur multi technique en Italie.

L'opération est particulièrement stratégique car elle apporte une expertise pointue dans la création d'environnements contrôlés "clés en main", destinés spécifiquement aux industries de la pharmacie et de la cosmétique.

Cette acquisition renforce la capacité du groupe à proposer des offres d'efficacité énergétique, un segment actuellement porté par une dynamique de marché très favorable.

Valeurs associées

EIFFAGE
119,700 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank