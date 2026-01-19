 Aller au contenu principal
Eiffage Énergie Systèmes a acquis 70% de Socotis en Italie
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 17:58

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES RENFORCE SA PRÉSENCE EN ITALIE AVEC L'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ SOCOTIS

* A ACQUIS 70 % DE SOCOTIS S.P.A., SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LE GÉNIE CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Texte original https://tinyurl.com/bdbt6fuv Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EIFFAGE
119,700 EUR Euronext Paris 0,00%
