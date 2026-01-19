information fournie par Reuters • 19/01/2026 à 17:58

Eiffage Énergie Systèmes a acquis 70% de Socotis en Italie

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES RENFORCE SA PRÉSENCE EN ITALIE AVEC L'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ SOCOTIS

* A ACQUIS 70 % DE SOCOTIS S.P.A., SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LE GÉNIE CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

