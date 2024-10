Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: contrat pour un pôle de gérontologie dans l'Hérault information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 12:27









(CercleFinance.com) - Eiffage Construction a annoncé jeudi avoir remporté un contrat portant sur la conception et la réalisation d'un pôle de gérontologie situé dans la ville de Lunel, près de Montpellier (Hérault).



Le groupe de BTP indique que ses équipes ont été choisies en juillet dernier pour ce projet, qui vise à regrouper deux sites vieillissants en un seul complexe plus moderne comprenant 156 chambres réparties sur trois étages.



Pour ses travaux, Eiffage prévoit d'avoir recours à du béton bas carbone, à des équipements techniques économes, à une isolation thermique performante et à un éclairage naturel, tout en installant des panneaux photovoltaïques.



'La conception architecturale a été pensée pour créer un environnement 'comme à la maison' pour les résidents et les soignants grâce à une architecture résidentielle, favorisant leur bien-être', explique-t-il.



Le début des travaux est prévu pour mars 2025 et la livraison en octobre 2026, soit 17 mois de travaux.





