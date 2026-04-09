Eiffage Construction va réaliser 450 bâtiments modulaires pour RTE
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 16:22
Le marché porte sur la conception technique, la fabrication et l'installation de 1125 modules préfabriqués en ossature bois, pour les postes électriques. Leur assemblage sur site permettra la réalisation de 450 bâtiments.
RTE a engagé un vaste programme industriel de modernisation du réseau qui a pour ambition d'adapter les infrastructures existantes au changement climatique et de rendre possible l'électrification du pays. Les modules fournis permettront l'intégration des équipements de moyenne et très haute tension, répondant aux exigences techniques complexes des sites de RTE.
Les premières livraisons sont prévues pour le deuxième trimestre 2026.
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