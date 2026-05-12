Eiffage confirme ses perspectives pour 2026
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 18:13
Dans les Travaux, l'activité est en hausse en Europe (France et hors de France), de 3,9 % ( 2,0 % pcc). Au total, le chiffre d'affaires des Travaux s'établit à 4,7 milliards d'euros ( 0,5 %, - 1,3 % pcc).
Le carnet de commandes en Travaux s'inscrit à 31,1 milliards d'euros ( 5 % sur un an, 4 % depuis décembre 2025)
L'activité Construction est en hausse de 9,3 % (structure réelle et pcc) à 779 millions d'euros en France, grâce à la montée en puissance de plusieurs grands projets et à une base de comparaison favorable. En Europe hors de France, l'activité s'inscrit à 214 millions d'euros (- 1,8 %), en retrait en Suisse, mais en nette progression en Belgique et en Pologne.
En France, l'activité Infrastructures est stable ( 0,3 % à périmètre courant et pcc) à 934 millions d'euros avec des disparités par métier (Eiffage Route - 2,4 %, Eiffage Génie Civil - 1,7 % et Eiffage Métal 38,9 %). En Europe hors de France, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,1 % ( 1,9 % pcc) à 870 millions d'euros.
Dans l'activité Énergie Systèmes, le chiffre d'affaires ressort à 1 891 millions d'euros ( 3,0 % à structure réelle ; - 0,3 % pcc).
Dans les Concessions, l'activité est en croissance de 0,7 % ( 1,7 % pcc) à 912 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires des réseaux APRR et AREA hors construction, s'établit à 742 millions d'euros au 1er trimestre 2026, en augmentation de 1,7 % par rapport à 2025, pour un trafic en baisse de 0,9 % (- 1,6 % VL, 2,5 % PL).
"Dans un contexte de crise géopolitique et d'instabilité au Moyen-Orient, ce carnet historiquement élevé et la faible exposition du Groupe hors d'Europe permettent à Eiffage de confirmer ses perspectives pour 2026" indique le groupe.
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