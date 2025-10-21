 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 254,50
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage: APRR affiche une hausse de 3,3% de son chiffre d'affaires
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 18:10

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 2 481,0 millions d'euros au 30 septembre 2025, contre 2 401,2 millions d'euros au 30 septembre 2024, en hausse de 3,3 % (+13,6 % pour Aliaé (A79)).

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 925,9 millions d'euros au 3e trimestre 2025, contre 900,4 millions d'euros au 3e trimestre 2024, soit une hausse de 2,8 % (+14,0 % pour Aliaé (A79)).

Valeurs associées

EIFFAGE
110,8500 EUR Euronext Paris -1,69%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank