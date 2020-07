Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Egypte-L'armée dit avoir déjoué une attaque "terroriste" dans le Sinaï Reuters • 22/07/2020 à 00:33









LE CAIRE, 22 juillet (Reuters) - L'armée égyptienne a déclaré avoir tué mardi dix-huit combattants islamistes présumés ayant attaqué un poste militaire dans le nord du Sinaï et déjoué leur attaque "terroriste". Dans un communiqué, elle a précisé que deux membres de l'armée ont été tués et quatre autres blessés au cours de cette attaque dans la région de Bir al Abed. L'un des assaillants était muni d'une ceinture d'explosif, a indiqué l'armée, ajoutant que ses soldats ont détruit quatre véhicules dont trois piégés en pourchassant les combattants dans une ferme et des maisons inhabitées. Une opération de grande ampleur a été lancée en 2018 par l'armée égyptienne contre des groupes djihadistes qui ont tué plusieurs centaines de policiers et soldats dans le nord du Sinaï après le renversement du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. (Mahmoud Mourad; version française Jean Terzian)

