Egypte: Eni annonce la découverte d'un important gisement de gaz offshore

L'Egypte et le géant italien de l'énergie Eni ont annoncé mardi la découverte d'un important gisement de gaz naturel au large des côtes égyptiennes en Méditerranée ( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'Egypte et le géant italien de l'énergie Eni ont annoncé mardi la découverte d'un important gisement de gaz naturel au large des côtes égyptiennes en Méditerranée, alors que le pays peine à assurer son approvisionnement énergétique en raison de la guerre au Moyen-Orient.

"Les premières estimations font état d'environ deux billions de pieds cubes de gaz", soit environ 57 milliards de mètres cubes, dans le champ pétrolier et gazier de Temsah, en Méditerranée orientale, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le ministère égyptien du Pétrole a précisé que le gisement découvert comprenait également "130 millions de barils de condensats de pétrole", un pétrole très léger.

Cette découverte s'inscrit dans un ensemble de politiques menées pour "soutenir l'augmentation de la production et réduire la facture des importations", a affirmé le ministère.

Il a précisé qu'un puits était en cours de préparation pour des essais, après lesquels d'autres puits seraient forés et une plateforme de production offshore construite.

Les approvisionnements en gaz naturel de l'Egypte en provenance du Qatar et d'Israël ont été fortement perturbés par la guerre au Moyen-Orient, contraignant le gouvernement à imposer des mesures d'économie d'énergie, dont un couvre-feu à tous les commerces et une augmentation des prix des carburants.

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly, avait annoncé fin mars que la facture énergétique mensuelle avait triplé, passant de 560 millions (environ 466 millions d'euros) à 1.650 millions de dollars (environ 1.483 millions d'euros).

Le mois dernier, l'Egypte avait annoncé, avec la société Apache Corporation, la découverte dans le désert d'un autre gisement de gaz, d'une capacité de production d'environ 735.000 mètres cubes par jour.

Ces dernières années, l'Egypte a rencontré des difficultés d'approvisionnement énergétique, cherchant à la fois à satisfaire ses besoins nationaux et à se positionner comme un hub énergétique régional.

En 2015, la découverte du gisement de Zohr au large des côtes, le plus grand gisement de gaz de Méditerranée contenant environ 850 milliards de mètres cubes, avait fait naître l'espoir d'assurer une autonomie énergétique et d'acquérir un rôle majeur d'exportateur de gaz.

Mais ces dernières années, le pays s'est recentré sur le traitement et l'exportation de gaz, utilisant ses terminaux de liquéfaction pour acheminer le gaz offshore provenant d'autres pays, dont Chypre.