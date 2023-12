Egide - Succès de l'augmentation de capital d'un montant brut de 1,9 million d'euros

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce ce jour le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 21 novembre 2023.



A l’issue de la période de souscription, la demande totale s’est élevée à 1 771 066 actions à titre irréductible, 2 629 100 actions à titre réductible et 62 347 actions à titre libre, soit un taux de souscription d’environ 151%.



Pour Philippe Bringuier, Directeur Général d’Egide : « Je me réjouis du succès de cette augmentation de capital qui a été sursouscrite, avec un taux de souscription de 151%. Ce succès témoigne de la confiance de nos actionnaires dans l’avenir d’Egide. Je les en remercie. Ils permettent ainsi de renforcer la structure actionnariale d’Egide et de lui donner des moyens supplémentaires pour redresser les filiales américaines. »





L'intégralité du communiqué est en ligne sur www.egide-group.com et LinkedIn

