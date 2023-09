Egide - Succès de l'augmentation de capital

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce ce jour le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 11 août 2023.

A l’issue de la période de souscription, la demande totale s’est élevée à 1 294 566 actions à titre irréductible, 1 971 437 actions à titre réductible et 3 164 109 actions à titre libre, soit un taux de souscription d’environ 217%. Les demandes de souscription à titre réductible ont été servies à hauteur de 1 661 682 actions nouvelles, selon un coefficient de réduction de 2,91236150.

Le nombre d’actions souscrites à titre irréductible et réductible étant supérieur au nombre de 2 956 248 actions offertes, les demandes de souscription à titre libre n’ont pas été servies et aucune action n’a été allouée à la Compagnie Nationale de Navigation qui s’était engagée à placer un ordre de souscription à titre libre à hauteur d’un montant de 1 921 561,2€, représentant 100% de l’augmentation de capital envisagée permettant ainsi de garantir la réalisation de l’opération.