Egide - Résultats 2023 / Amélioration notable des résultats - Achat vs Neutre - Obj : 0,87 € vs 0,95 €

Résultats 2023 : Amélioration notable des résultats

Résultats 2023 en ligne avec nos attentes ;

CA et résultats 2024 attendus équivalents à ceux de 2023.

En 2023, Egide a souffert sur la seconde partie de l'année de manques de liquidités ce qui a induit des difficultés pour financer le BFR aux Etats-Unis. La conséquence a été une baisse d'activité au S2 aux USA ne pouvant répondre à la hausse du carnet de commandes. A ça se sont adjoint les difficultés de recrutement qui demeuraient. Pour répondre à cette problématique, deux augmentations de capital ont été réalisées et ont permis de lever 3,6 M€ nets.

En termes de résultats, si l'on compare à 2022 en réintégrant les USA qui étaient considérées comme activités abandonnées car la question de la vente s'était posée, on observe une nette amélioration en ligne avec nos attentes.

Les achats se sont améliorés de 4 points en pourcentage du CA (40,8% vs 44,7%) et ont baissé de 1%. Les charges de personnel ont progressé de +5,8% vs +8,4% pour l'activité. Ces éléments ont permis d'afficher un Ebitda positif (0,03M€) vs -1,6 M€ en données retraitées.

Avec des dotations aux amortissements de -2,1 M€ vs -2,7 M€, le résultat opérationnel s'établit à -2 M€ vs -4,3 M€. Le Résultat net passe de -5,6 M€ en données retraitées à -3,1 M€ avec un résultat financier de -1,1 M€ vs -0,7 M€.