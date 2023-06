Egide- Nouveau Management et Infos Rapport Annuel Financier 2022

Le Conseil d’Administration du Groupe Egide, réuni le 1er juin 2023, annonce avoir acté la démission de Monsieur Jim COLLINS en qualité de Président Directeur Général du Groupe. Monsieur Jim COLLINS reste salarié d’Egide USA en tant que directeur des entités américaines en cours de vente et membre du Conseil d’Administration du Groupe.



Le Groupe Egide annonce le décalage de la publication de son rapport financier annuel intégrant les rapports des commissaires aux comptes, initialement prévue le 30 avril 2023, au plus tard le 15 juin 2023, et informera le marché de sa mise à disposition par voie de communiqué de presse.



Dans l’attente de la publication de son Rapport Annuel Financier 2022, Euronext Growth a transféré, depuis le 1er juin 2023, les actions de la société sur le groupe de cotation FN – SHARES – Penalty bench/Non-Compliant issuers Paris, en application des dispositions de l’article 7.3 1(v) des règles d’Euronext Growth.



Certains établissements teneurs de comptes ne permettent pas l’achat des titres sur ce groupe de cotation. Le Groupe Egide invite les investisseurs à se rapprocher de leur banque. Une suspension de cotation pourrait intervenir le 30 juin, si l’entreprise n’avait pas régularisé sa situation à cette date.



