Egide - Nomination de Terry TOH à la direction du site de Cambridge (Maryland, USA)

Le Groupe Egide (Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373), annonce la nomination de Terry TOH pour prendre la direction de l’usine de Cambridge (Maryland, USA).



Il prend la suite de Kirk WILLIAMSON, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du Groupe.



Cette nomination est effective depuis le 1er juin 2022.



Jim COLLINS, président-directeur général du Groupe Egide, commente : " Nous sommes fiers d'annoncer la nomination de Terry TOH au poste de directeur général de l'usine de Cambridge. Terry arrive chez Egide avec une solide expérience de gestion dans un environnement de fabrication et avec une expérience en marketing, ventes, développement commercial et ingénierie. Nous nous félicitons de compter sur une telle compétence pour diriger le site de Cambridge en cette période de croissance et de lancement de nouveaux produits. »



