Egide- Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022

• Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 à 16,02 M€ : + 0,6% par rapport au semestre précédent



• Egide SA en croissance : + 11% /S2 2021 et +4,5% Yoy,

• Egide USA en baisse de - 18,7% (en $) / S2 2021, -27,9% Yoy, avec des difficultés persistantes liées à la chaîne d'approvisionnement et au recrutement

• Santier également en baisse de - 5,1% (en $) / S2 2021, -4,8% Yoy avec des difficultés persistantes liées à la chaîne d'approvisionnement



• PERSPECTIVES

• Le carnet de commandes est bon pour Egide SA et Egide USA.

• Les problématiques de financement ont été résolues aux Etats-Unis avec la finalisation du lease-back de l'usine de Cambridge en juin, et le transfert à une autre banque pour la gestion de la trésorerie qui devrait être achevé avant la fin du troisième trimestre.



