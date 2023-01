Egide - Chiffre d'affaires 2022

• Chiffre d’affaires 2022 : 33,81 M€ (+4%)

Egide SA : +8,9% à 15,46 M€ portée par sa position de leader sur le marché de l'imagerie thermique en Europe, en Asie, ainsi qu'au Moyen-Orient.

Egide USA : -16,9% à 9,62 M€, pénalisée par des retards de fabrication imputables aux difficultés de chaînes d’approvisionnement et de personnel.

Santier : -3,1% à 8,73 M€, a connu en 2022 les mêmes difficultés qu’Egide USA.



• Perspectives

Confiance sur le niveau d’activité attendu en 2023 grâce à :

 l’amélioration de l’activité sur le deuxième semestre 2022,

 le niveau du carnet de commandes sur les trois entités,

 le carnet de commandes est à plus de 60% du budget 2023,

 et les perspectives sur ses différents marchés cibles.

De nouveaux enjeux : la flambée des prix de l'énergie et des matières premières



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID