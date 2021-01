Egide - Chiffre d'affaires 2020

Malgré la crise du Covid-19 et l'incendie de sa ligne de galvanoplastie chez Egide USA, le groupe Egide a réussi à minimiser leurs impacts en 2020, et poursuit son redressement vers une croissance durable et rentable.



o Chiffre d'affaires 2020: 29,96 millions d'euros (-5,8%/2019)

o Résilience de l'activité sur la zone Europe : (+ 15,3% / 2019)

o Les revenus d'Egide USA ont été affectés au second semestre par l'interruption de la production (-28,3% /2019). La perte de chiffre d'affaires en 2020 est de l'ordre de 5 millions d'euros, mais aucune annulation de commande n'a été enregistrée, ce qui signifie qu'elles seront livrées en 2021.

o Santier reste stable (+ 0,7% / 2019)

o Forte croissance d'Egide SA (+ 11% / 2019)



Egide est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA

Bloomberg : GID



Retrouvez l'intégralité du communiqué en ligne sur le site d'Egide : www.egide-group.com

Rubrique Finance / Information financière