Egide - CA 2022 : L'Asie tire la croissance - Achat Spéculatif - Obj. 0,85 € - Pot. +58%

2022 est marqué par le dynamisme de la zone Asie – Moyen Orient qui progresse de +40,4% à 8,75 M€ ce qui profite essentiellement à Egide SA dont l'activité accélère au S2 avec une croissance de +13,6%. Egide SA affiche ainsi au S2 son second meilleur semestre à 7,8 M€ après 8 M€ au S2 2017 et finit l'année sur un CA de 15,46 M€ (+8,9%) vs 14,9 M€ attendus. La croissance est essentiellement liée à l'Hyperfréquence qui progresse de +44,1% à 4,28 M€ ce qui est la résultante de nouveaux débouchés commerciaux.

Egide USA recule de -6,5% alors que Santier progresse de +8,8%. A taux de change constant les deux entités reculent de respectivement -16,7% et -3,1%. Elles ont essentiellement pâti de difficultés de recrutement ce qui a pénalisé la capacité de production de l'outil industriel. Néanmoins, la baisse d'activité au S2 s'est fortement ralentie par rapport au S1 à taux de change constant avec pour Cambridge -4% vs -27,9% et pour Santier -1,3% vs -4,8%. Ceci est lié à un retour progressif à la normale en termes de ressources humaines.