Egide - Accord de financement avec Amerisource Business Capital pour les entités américaines

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID) et la banque américaine Amerisource Business Capital, un des principaux prestataires indépendants de financement direct aux petites et moyennes entreprises aux Etats-Unis, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de financement d’un montant de 3 M$.



Ce financement sur actifs (prêts ABL) finance les filiales Egide USA et Santier, à hauteur de 1,5M$ chacune, sur la base des comptes clients et des stocks de chaque entité.



Amerisource Business Capital a utilisé ce nouveau financement de 3M$ pour rembourser les lignes de crédit et les prêts à long terme restants à Bank of California pour un montant total de 2,66M$.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.egide-group.com - Rubrique Finance



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID