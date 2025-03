Egeiro (ex-Theravet) fait aveu de faillite

(AOF) - Egeiro Pharma (ex-Theravet) annonce que le conseil d’administration qui s’est tenu vendredi à 10h a décidé de faire aveu de faillite. Cette biotech spécialisée dans le repositionnement et la reformulation de médicaments existants explique que " la requalification en acquisition inversée (RTO) de son accord avec H4 Orphan et la suspension du cours des actions n’ont pas permis de conclure un protocole pour la faisaiblité d’une opération financière ".

Et cela " malgré toutes les négociations entreprises avec ses créanciers qui ont pu conduire à désendetter la société de plus 719.000 euros en janvier 2025. "

" A la suite de la décision d'Euronext de requalifier l'opération d'apport partiel d'actif en acquisition inversée et à la suspension de ses actions" fin janvier, la direction " a fait tous ses efforts depuis son arrivée fin octobre 2024 " pour restructurer l'activité existante et alléger le poids de la dette héritée de la société dénommée Theravet jusqu'au 27 octobre 2024, et "en même temps solliciter des investisseurs ".

Le conseil d'administration a acté que la société "n'était plus en mesure d'assurer le démarrage d'un processus d'acquisition inversée qui nécessite 3 mois pour son exécution et correspond à une nouvelle opération d'introduction en bourse".

L'accord avec H4Orphan annoncé fin septembre, structuré sous la forme d'un apport d'actifs valorisés à 14 millions d'euros, disposait que les actionnaires d'H4Orphan recevraient des actions ordinaires TheraVet nouvellement émises en contrepartie du programme clinique en fibrose pulmonaire idiopathique apporté par H4Orphan.

Suite à cet accord Gaétan Terrasse, président de H4Orphan, est devenu président du conseil d'administration d'Egeiro, instance désormais composée d'administrateurs proposés par les actionnaires actuels d'H4Orphan, aux côtés de Enrico Bastianelli.

