EEM: un projet d'OPA déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 15:13









(CercleFinance.com) - Invest Securities, agissant pour le compte de la SAS Le Clézio Industrie contrôlée par Valéry Le Helloco, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Electricité et Eaux de Madagascar (EEM).



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 1,50 euro, la totalité des 4.111.337 actions EEM qu'il ne détient pas, soit 71,65% du capital. Il n'envisage pas de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre.



Il est précisé que l'offre sera caduque si, à sa date de clôture, l'initiateur ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote théoriques de la société supérieure à 50%.





Valeurs associées EEM 3,5200 EUR Euronext Paris 0,00%