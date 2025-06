EDUFORM'ACTION : Formation et paiement en crypto : Eduform'Action ouvre la voie

Paris – 23 juin 2025 – Eduform'Action (MLEFA), groupe entrepreneurial innovant dans le secteur de la formation initiale et professionnelle, annonce un partenariat stratégique avec Lyzi, fintech française experte du paiement en cryptomonnaie. Cette collaboration marque une première dans l'univers de la formation en France : une partie de l'offre du Groupe pourra désormais être réglée en cryptomonnaie par les entreprises comme par les apprenants individuels.

À travers cette initiative avant-gardiste, Eduform'Action s'affirme comme un acteur pionnier, engagé à repenser l'expérience client et à s'aligner avec les grandes transformations de l'économie numérique.

Une réponse aux nouveaux usages et à la montée en puissance du Web3

L'usage des cryptomonnaies comme moyen de paiement connaît une croissance exponentielle. Selon une étude Deloitte (2023), près de 75?% des grandes entreprises dans le monde prévoient d'intégrer les cryptos dans leurs systèmes de paiement d'ici à fin 2026. En France, la part des consommateurs ayant déjà utilisé ou détenu des cryptoactifs est passée de 8?% en 2021 à 13?% en 2024 (Banque de France, ACPR – 2024), et les nouvelles générations actives plébiscitent des moyens de paiement alternatifs, sécurisés et instantanés.

Dans ce contexte, Eduform'Action franchit une nouvelle étape en intégrant dès juillet 2025 une option de paiement en cryptomonnaie pour ses formations. Grâce à la solution développée par Lyzi, les bénéficiaires pourront régler en toute simplicité avec des actifs numériques comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Une démarche en phase avec les nouveaux usages, qui reflète l'ambition du Groupe de rendre la formation plus accessible, plus agile, et connectée aux modes de financement de demain.

Un partenariat technologique structurant avec Lyzi

Créée en 2022, Lyzi est une fintech française spécialisée dans le paiement en cryptomonnaie. Adoptée par de nombreux acteurs dans des secteurs variés, elle accompagne les entreprises qui souhaitent intégrer les logiques du Web3 à leur stratégie de développement et proposer de nouvelles expériences de paiement à leurs publics.

« Avec Lyzi, nous franchissons une nouvelle étape dans notre stratégie d'innovation servicielle. Cette solution fluide et sécurisée s'adresse à toutes les entreprises, mais aussi aux jeunes apprenants et indépendants souhaitant financer leur formation autrement. Nous voulons rendre la formation plus accessible, plus flexible, plus en phase avec les usages de demain. C'est une décision stratégique à forte valeur d'image, mais aussi une vraie réponse aux attentes du terrain. » — Cécile Béziat, Directrice Générale Déléguée d'Eduform'Action.

“La solution Lyzi, qui équipe aujourd'hui plus de 600 000 points de vente, est aussi utilisée pour payer des services tels que des formations. En proposant ce nouveau moyen de paiement à de nouvelles générations, nous permettons un accès simplifié et direct à l'apprentissage. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Eduform'Action qui participe à la démocratisation de la crypto monnaie dans notre quotidien.” - Sébastien Estines, Co-fondateur de Lyzi.

Une stratégie d'ouverture, d'innovation et de convergence

Ce lancement s'inscrit pleinement dans le plan stratégique 2025 d'Eduform'Action, qui articule montée en gamme, digitalisation des parcours et diversification des modes de financement. Il permet également de mieux adresser les nouvelles générations, les indépendants et les entreprises innovantes, qui attendent des solutions de formation en phase avec les usages numériques et économiques de leur temps.

En intégrant dès aujourd'hui ces nouvelles pratiques, Eduform'Action renforce également son positionnement auprès des marchés financiers, en démontrant sa capacité à capter les signaux faibles du marché et à transformer les tendances structurelles du Web3 en leviers de croissance concrète.

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé/sécurité, digital/tech, impact/énergie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique: MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média Eduform'Action : Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – +33 (0)6 16 40 90 73

Contact Lyzi : Bisiaux Dempsey - Chef de projet Marketing - dempsey.bisiaux@lyzi.fr