EDUFORM'ACTION : EDUFORM'ACTION renforce son pôle stratégique " Digital et Tech " en devenant actionnaire majoritaire de Digital Business School

Eduform'Action (MLEFA), groupe entrepreneurial en plein essor sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, annonce une prise de participation à hauteur de 65% au capital de Digital Business School. Cette opération s'inscrit pleinement dans la vision stratégique d'Eduform'Action : devenir un acteur de référence dans la formation aux métiers d'avenir, en favorisant l'employabilité à travers des parcours adaptés aux besoins des entreprises et des territoires.

Digital Business School (DBS) est une école spécialisée dans le digital et les technologies appliquées aux domaines du commerce, du marketing et de la communication . Fondée en 2017 à Nîmes, l'école délivre des diplômes de niveaux 5, 6 et 7 reconnus par l'État et est certifiée Qualiopi.

Face à la création attendue d'un million de postes dans le numérique d'ici 2030 [1] , DBS développe des programmes de formation répondant directement aux besoins en compétences des entreprises dans des métiers en forte tension. Ses formations permettent notamment l'obtention :

- de BTS « Management commercial opérationnel (MCO), « Communication » et « Négociation et Digitalisation de la Relation Client » (NDRC),

- de Bachelors et Mastères en « Commerce digital », « Communication digitale » et « Marketing digital ».

L'école s'appuie par ailleurs sur un réseau solide de plus d'une soixantaine d'entreprises partenaires implantées dans la région Sud avec lesquelles elle accompagne les étudiants, de la formation jusqu'à l'emploi. Elle allie enseignement théorique, en distanciel ou en présentiel, et expérience professionnelle via des contrats en alternance.

« L'arrivée de DBS au sein du groupe Eduform'Action marque une nouvelle étape dans notre développement. En intégrant cette école reconnue pour son expertise dans le digital, nous renforçons notre capacité à préparer les talents de demain dans des métiers où les besoins explosent. Notre ambition : accélérer son développement. Expansion géographique, nouveaux parcours adaptés aux besoins du marché, réseau d'entreprises partenaires renforcé… De belles perspectives s'ouvrent pour préparer les professionnels dont la tech et le digital ont tant besoin. » - Cécile Béziat, Directrice générale déléguée du Groupe EDUFORM'ACTION.

« Rejoindre le groupe Eduform'Action est une formidable opportunité pour DBS. Ce rapprochement va nous permettre d'accélérer notre croissance et de déployer à l'échelle nationale notre approche pédagogique, fondée sur un équilibre entre compétences métiers à la pointe de l'innovation technologique, développement des soft skills et immersion professionnelle. Nous sommes convaincus que cette synergie nous permettra de former les futurs managers de l'e-business partout en France. » - Sylvain MIESZALSKI , Fondateur, associé et Directeur général de Digital Business School.

Avec DBS, Eduform'Action muscle son pôle stratégique « Digital & Tech » dont l'activité compte d'ores et déjà deux organismes de formation : Innov8Learn créé au printemps dernier et AdLearnMEDIA dont le groupe est entré au capital à la même période. Eduform'Action étend de surcroit sa couverture régionale sur ce segment de marché en forte demande.

Le groupe poursuit ainsi sa stratégie de développement par croissance externe avec ambition, fidèle à sa mission dont l'objectif est de favoriser l'employabilité des personnes aujourd'hui et de former les talents de demain.

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé/sécurité, digital/tech, impact/énergie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique: MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

