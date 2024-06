EDUFORM'ACTION : Eduform'Action annonce une prise de participation au capital d'adLearnMEDIA

Eduform'Action (MLEFA), groupe entrepreneurial et nouvel acteur de référence sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, annonce avoir pris une participation à hauteur de 40% au capital d'adLearnMEDIA, organisme de formation professionnelle spécialisé dans le secteur du digital media.

adLearnMEDIA accompagne depuis 7 ans les acteurs des médias, du marketing et de la communication dans leur transformation digitale. Doté des agréments "décret-qualité" Qualiopi et France Travail, l'organisme de formation déploie des programmes de formation BtoB intra-entreprise via son offre « Digital Learn » selon six blocs de compétences : Transformation Digitale, Marketing Digital, Médias & Publicité Digitale, Management & Commercial-Conseil, RSE, Développement personnel et professionnel.

Solidement référencé sur un marché aux besoins croissants et qui compte des métiers sous tension, l'organisme de formation a également développé des solutions innovantes complémentaires : « Digital Boost », parcours de formations intensives (masterclass) dédiées aux demandeurs d'emploi avec le concours de France Travail et l'engagement d'entreprises partenaires, ainsi que « Digital Rekrut », service de sourcing de candidats expérimentés sur des fonctions spécifiques.

adLearnMEDIA s'appuie sur un réseau d'une cinquantaine d'intervenants experts et est piloté par son fondateur, Franck Terrier, précédemment Directeur commercial dans le secteur de la publicité et du marketing.

Suite au lancement en avril 2024 d'Innov8Learn, organisme de formation spécialisé dans les programmes innovants et impactants en communication digitale, cybersécurité, RSE et intelligence artificielle, Eduform'Action renforce son pôle Digital & Technologie en prenant une participation de 40% dans le capital d'adLearnMEDIA. Cette alliance stratégique vise à combiner des expertises complémentaires pour développer des solutions pédagogiques encore plus innovantes et répondre aux évolutions perpétuelles auxquelles les entreprises doivent faire face.

Cécile Béziat, Directrice Générale Déléguée d'Eduform'Action, déclare : « Le savoir-faire reconnu d'adLearnMEDIA, allié à notre approche novatrice, va créer une dynamique positive pour nos deux entités. Travailler de concert avec Franck Terrier et son équipe avec qui nous partageons la même vision de la formation est une formidable opportunité pour enrichir mutuellement nos offres et ainsi répondre globalement aux besoins croissants et pointus de nos clients.»

« Nous sommes ravis d'avoir Eduform'Action comme nouvel actionnaire, marquant ainsi une étape importante pour adLearnMEDIA. Grâce à l'expertise notamment d'Innov8Learn et leurs offres de formation en RSE, IA et Cybersécurité, cette collaboration va renforcer nos capacités respectives à innover dans nos domaines de prédilection, et nous permettre aussi de développer de nouveaux programmes dans les médias, la publicité, et plus largement en marketing digital. » – Franck Terrier, CEO fondateur d'adLearnMEDIA.

adLearnMEDIA bénéficie d'un portefeuille clients étendu (régies publicitaires, agences média, éditeurs média, directions de la communication et marketing des annonceurs). « Chef de projet marketing & IA », « Chef de Publicité - Consultant Plurimédias », « Plurimedia Trader »,… L'organisme de formation accompagne plus de 300 apprenants par an dans le développement de leurs compétences ou leur reconversion. Il est par ailleurs candidat à la certification France Compétences en vue de délivrer des formations diplômantes, en plus de leur qualification professionnelle.

Après le lancement au printemps de programmes de formation dédiés à la cybersécurité avec TheCamp et les programmes sur l'IA générative actuellement dispensés en partenariat avec le média BeaBoss, la rentrée s'annonce d'autant plus dynamique au sein du pôle Innov8Learn d'Eduform'Action. L'organisme de formation entend accélérer le développement de son offre avec désormais la contribution des programmes de formation d'adLearnMEDIA et ses nouvelles masterclass de rentrée.

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé/sécurité, digital/tech, impact/énergie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique: MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

