eDreams Odigeo a vu son bénéfice croître de 70% au 3e trimestre

(AOF) - eDreams Odigeo (+1,04% à 7,79 euros) annonce avoir atteint une rentabilité record au troisième trimestre avec une croissance du bénéfice de 70 % à 42,6 millions d'euros. Il a progressé de 40 % à 123,7 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année. Le spécialiste des réservations de voyages souligne que le nombre d'abonnés à son programme de fidélité Prime a augmenté de 26 % au troisième trimestre, dépassant les 7 millions en février.

Le groupe se dit désormais en mesure d'atteindre d'ici mars 2025 ses objectifs de trois ans et demi: 7,25 millions d'abonnés Prime et un Cash Ebitda de 180 millions d'euros.

Pour 2026 eDreams Odigeo vise désormais 1 million de nouveaux membres Primes, un bénéfice (cash Ebitda) de 215 à 220 millions d'euros et une génération de trésorerie de plus de 120 millions d'euros.

"Notre rentabilité record démontre que notre modèle et notre stratégie d'abonnement uniques ne sont pas seulement efficaces, ils sont également à l'origine d'un succès sans précédent aujourd'hui, tout en jetant des bases solides pour une croissance encore plus forte et durable à long terme", déclare le CEO Dana Dunne.

