EdRam : "Une dépréciation du dollar est nécessaire pour réindustrialiser les Etats-Unis"

(AOF) - Si le dollar subit une correction, affaibli par des fondamentaux légèrement dégradés et plusieurs bonnes nouvelles en Europe, dont un vaste plan d’investissement en Allemagne, Edmond de Rothschild AM prévient que cette baisse pourrait n’être que les prémices d’un mouvement de fond plus important.

Pour Benjamin Dubois, responsable de la gestion overlay, les objectifs de restructuration du système financier mondial que semble vouloir atteindre Donald Trump avec la guerre commerciale qu'il a engagé font peser sur le dollar un risque bien plus important.

" Cette restructuration, théorisée par S. Miran - principal conseiller économique de Donald Trump - s'appuie sur la conviction qu'une dépréciation du dollar est nécessaire pour réindustrialiser les Etats-Unis et les tarifs douaniers sont au coeur de sa stratégie pour pousser les autres pays à un accord sur les devises ; accord qu'il nomme accord de Mar-a-Lago " ajoute-t-il.

Edmond de Rothschild AM souligne que la première conséquence de cette " dédollarisation " est la flambée du cours de l'or, qui, en l'absence de devise offrant une vraie alternative au dollar, devient le principal actif de réserve.

" Contrairement à la période de l'accord de Plaza, une grande partie des réserves en dollar est aujourd'hui détenue par des pays d'Asie et du Moyen -Orient, et non plus par des pays européens ", fait remarquer Benjamin Dubois. " Or ces pays seront sans aucun doute moins conciliants avec les Etats-Unis que ne l'étaient les Européens durant la guerre froide ".

Pour le gestionnaire d'actifs, la guerre commerciale et les différentes tensions et négociations qui en résulteront devraient donc entraîner un net regain de la volatilité sur le marché des changes ces prochains mois.