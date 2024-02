EdRam remonte le poids des actions européennes

Pour ce dernier, si l'économie mondiale devait à la surprise générale se redresser, ce sont les actions européennes qui en profiteraient le plus. "Et si la résilience de l'économie américaine peut éventuellement donner du fil à retordre à la Fed sur le timing voire sur l'ampleur des baisses de taux cette année, ce n'est pas la stabilisation à bas niveau de l'économie européenne qui empêcherait la BCE d'amorcer la stabilisation de sa politique monétaire" conclut le gestionnaire d'actifs.

(AOF) - Si Edmond de Rothschild Asset Management conserve une surpondération sur les obligations et la neutralité sur les marchés d’actions, il remonte le poids des actions et des obligations européennes au détriment des autres actifs. Le gestionnaire d’actifs souligne que "l’économie européenne se stabilise enfin !". Il relève que le Bank Lending Survey de la BCE pointe un redressement des conditions financières qui étaient bien dégradées.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.