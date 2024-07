EdRAM adopte une surpondération tactique sur les marchés d’actions globales

(AOF) - Edmond de Rothschild AM a décidé de passer tactiquement surpondéré sur les marchés d’actions globales en amont de la décision attendue d’un cycle de baisse de taux de la Fed au dernier trimestre. Cette décision a été prise alors que "la saison des résultats est marquée par des déceptions comme celles de Tesla ou d’Alphabet aux Etats-Unis ou de LVMH et Ryanair en Europe, ce qui a favorisé une correction des marchés actions".

"Près d'un quart des entreprises européennes ont publié leur résultat pour le deuxième trimestre et, avec une croissance des bénéfices par action attendue à 5% par le consensus, les déceptions se font nombreuses", fait remarquer Edmond de Rothschild AM. La faiblesse de la consommation des ménages pèse sur les secteurs les plus cycliques.

Aux Etats-Unis, il souligne que "la dé-polarisation du marché s'accentue, puisque le Russell 2000 est en hausse de 2% sur la semaine, accentuant la tendance de la semaine passée". Les valeurs de semi-conducteurs et celles de la cohorte Nvidia, les valeurs liées à l'électrification notamment, sont celles qui ont le plus corrigées.

Le gestionnaire d'actifs retient que dans l'ensemble, les résultats sont largement positifs, puisque la croissance des bénéfices par action des entreprises américaines est de 10,4% au deuxième trimestre.

Edmond de Rothschild AM maintient par ailleurs sa vue positive sur les taux notamment intermédiaires de la courbe et sa préférence sur le crédit US versus Euro.