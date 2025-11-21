EdR AM crée une équipe dédiée à la vente des actifs non cotés

Edmond de Rothschild Asset Management annonce la création d’une équipe de vente dédiée aux actifs non cotés afin de répondre à une demande croissante pour ces stratégies. Elle couvrira l’immobilier, la dette d’infrastructure et le private equity.

Cette équipe de cinq personnes est dirigée par Robbert Zoet , nommé responsable de la distribution actifs non-cotés avec effet immédiat. L’intéressé est rattaché à Marie Jacot, responsable mondiale de la distribution d’Edmond de Rothschild AM . Robbert Zoet a rejoint EdR AM en janvier 2024 en tant que responsable de la distribution des actifs réels, basé à Londres.

Dans le cadre de cette initiative, Edram a nommé Bertie Milward responsable de la distribution actifs non cotés pour les pays nordiques et Jan Novak responsable de la distribution actifs non cotés pour l’Allemagne. Tous deux seront rattachés à Robbert Zoet.

L'équipe de vente actifs non cotés d’Edmond de Rothschild AM comprend également Fabrice Lefevre-Sory, qui a rejoint la société en mars 2024 et est responsable de la distribution des actifs réels en France et au Moyen-Orient, et Léa Mangani, qui a rejoint la société en novembre 2023 et est responsable de la distribution pour le private equity.

L'équipe sera basée à Londres, Paris et Francfort, et pourra s’appuyer sur celle de distribution internationale existante d’Edmond de Rothschild AM.

Laurence Marchal