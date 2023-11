Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDPR: produit ses premiers mégawatts solaires en Haute-Marne information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 12:52









(CercleFinance.com) - EDP Renewables et sa société récemment acquise, Kronos Solar EDPR, annoncent avoir produit leurs premiers mégawatts solaires en France depuis la centrale solaire de Neuilly, dans la commune de Neuilly-sur-Suize (Grand Est).



Le nouveau parc photovoltaïque dispose d'une capacité installée d'environ 5 MWc.



Il est équipé de plus de 8 500 panneaux photovoltaïques bifaciaux, technologie qui permet de capter le rayonnement solaire des deux côtés du panneau, maximisant ainsi la production.



La construction a débuté au premier trimestre de 2023.



Le projet produira suffisamment d'électricité pour alimenter environ 1 200 foyers par an et évitera l'émission de plus de 2 500 tonnes de CO2 chaque année en Haute-Marne.



EDP Renewables dispose aujourd'hui d'une capacité installée de plus de 600 MW en France (dont plus de 200 MW en propre).





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.